Cenk Tosun'dan kupa maçında asist

Premier Lig takımlarından Everton forması giyen Cenk Tosun, uzun süredir forma şansı bulamıyordu. Teknik direktör Marco Silva'nın planları arasında yer almayan milli futbolcu uzun bir aranın ardından dün ilk kez sahaya çıktı.

Mücadelenin 72. dakikasında oyuna dahil olan Cenk, Everton'un Iwobi ile bulduğu 3. golün asistini yaptı.

Transfer döneminde ismi Beşiktaş ile de anılan golcü futbolcu, siyah beyazlı takımdan teklif geldiğini ancak kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediğini belirtmişti.

Everton'un maçtan bir paylaşımı