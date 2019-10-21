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21.10.2019 - 12:44 | | İHA

Chalali milli takım kampında sakatlandı

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor’da Afrika Uluslar Kupası Elemeleri maçları için Tunus Milli takımının kampına bulunan Ghaylen Chalali’den kötü haber geldi. Tunuslu orta sahanın kaburgasında kırık meydana geldiği ve en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Chalali milli takım kampında sakatlandı

Bu sezon sakatlıklardan başı bir türlü kurtulmayan sarı-kırmızılılarda bir kötü haber de milli takım kampında bulunan Ghaylen Chalali’den geldi. Takımının Afrika Uluslar Kupası Elemeleri için çıktığı Libya maçında kaburgasına aldığı darbe sonucu sakatlanan Tunuslu orta saha Chalali'nin, 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Teknik Direktör Sergen Yalçın’dan tedavisi için izin alan Chalali'nin birkaç gün daha ülkesinde kalacağı ifade edildi.


Öte yandan Malatya ekibinde Arturo Mina’nın ise sakatlığını atlattığı ve forma giymeye hazır olduğu öğrenildi.

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