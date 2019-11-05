Chelsea - Ajax canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Müthiş galibiyet serisine Lig Kupası’ndaki Manchester United maçıyla son veren Chelsea, Premier Lig’de Watford deplasmanında galip geldi. İki hafta önce Hollanda’da oynanan maçta Ajax’ı maçın sonuna doğru Batshuayi’nin tek golüyle deviren Maviler, kötü başladığı grupta liderliğe yükseldi. Ev sahibinde Rudiger’in sakatlığı devam ederken, iyileşerek idmanlara başlayan Ross Barkley’in kadroda yer alabileceği belirtildi

Hollanda Eredivisie’de namağlup liderliğini sürdüren Ajax, son olarak Zwolle deplasmanında Quincy Promes ve Hakim Ziyech’in performanslarıyla öne çıktıkları maçta 4 golle 3 puanı almayı başardı. Gruptaki ilk golünü yediği maçta Chelsea’ye kaybeden Ajax, Devler Ligi’nde İngiltere’de henüz kaybetmedi. Konuk ekipte Lisandro Martinez ve Donny Van de Beek’in sakatlıkları düzeldi ve maç kadrosuna alındılar.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Ajax, Devler Ligi’nde oynadığı son 5 deplasman maçını da kazandı.

Ajax, Devler Ligi’nde İngiltere deplasmanında oynadığı 4 maçı da kaybetmedi.

Chelsea, Avrupa kupalarında üst üste ikinci iç saha yenilgisi almadı.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih Chelsea’nin maçı kazanması yönünde. Bu maça bahis yapan üyelerin %42’ten fazlası ev sahibinin 3 puanı almasına kesin gözüyle bakıyor.

Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise karşılıklı gol var. Misli.com üyelerinin yaklaşık %17’si mücadele her iki ekibin de gol atacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU KERİM CAN ÖZDAL NE DİYOR?

Grupta 6'şar puanla ilk 2 sırada yer alan 2 ekip liderlik için önemli bir maça çıkacak. Son 9 resmi maçta 8 galibiyet alan Frank Lampard'ın Chelsea'si ile son 8 resmi karşılaşmada 7 kez kazanan ve bu süreçte tek mağlubiyeti bu maçtaki rakibi Chelsea'ye karşı alan Erik ten Hag'ın Ajax'ı formda. Hollanda'da Chelsea 1-0 kazanmıştı. Tempolu bir karşılaşmaydı ama gol sayısı 1'de kalmıştı. Bu kez iki taraftan da gol bekliyorum. Sürpriz olarak da ilk yarı '2' değerlendirilebilir.