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22.09.2019 - 17:29 |

Chelsea - Liverpool (CANLI)

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasının en önemli maçında lige 5'te 5'le başlayan lider Liverpool, deplasmanda Frank Lampard'ın genç takımı Chelsea ile karşı karşıya geliyor.

Chelsea - Liverpool (CANLI)

Avrupa'da tüm gözler bu maça çevrildi. İngiltere Premier Lig'in lideri Liverpool, deplasmanda Chelsea'ye konuk oluyor. Stamford Bridge Stadı'nda oynanan mücadele saat 18.30'da başladı.

İLK 11'LER

Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Christensen, Tomori, Emerson; Kanté, Jorginho, Kovacic; Willian, Abraham, Mount
 
Liverpool: Adrian, Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson, Fabinho, Wijnaldum, Henderson, Mane, Salah, Firmino

Chelsea - Liverpool (CANLI)


Chelsea - Liverpool (CANLI)

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