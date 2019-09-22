Chelsea - Liverpool (CANLI)

Avrupa'da tüm gözler bu maça çevrildi. İngiltere Premier Lig'in lideri Liverpool, deplasmanda Chelsea'ye konuk oluyor. Stamford Bridge Stadı'nda oynanan mücadele saat 18.30'da başladı.

İLK 11'LER



Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Christensen, Tomori, Emerson; Kanté, Jorginho, Kovacic; Willian, Abraham, Mount



Liverpool: Adrian, Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson, Fabinho, Wijnaldum, Henderson, Mane, Salah, Firmino







