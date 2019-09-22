22.09.2019 - 17:29 |
Chelsea - Liverpool (CANLI)
İngiltere Premier Lig'in 6. haftasının en önemli maçında lige 5'te 5'le başlayan lider Liverpool, deplasmanda Frank Lampard'ın genç takımı Chelsea ile karşı karşıya geliyor.
Avrupa'da tüm gözler bu maça çevrildi. İngiltere Premier Lig'in lideri Liverpool, deplasmanda Chelsea'ye konuk oluyor. Stamford Bridge Stadı'nda oynanan mücadele saat 18.30'da başladı.
İLK 11'LER
Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Christensen, Tomori, Emerson; Kanté, Jorginho, Kovacic; Willian, Abraham, Mount
Liverpool: Adrian, Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson, Fabinho, Wijnaldum, Henderson, Mane, Salah, Firmino