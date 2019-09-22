22.09.2019 - 17:29 |
Chelsea Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?
İngiltere Premier Lig'in 6. haftasının en önemli maçında lige 5'te 5'le başlayan lider Liverpool, deplasmanda Frank Lampard'ın genç takımı Chelsea ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki büyük bir heyecana sahne olması beklenen Chelsea Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?
Chelsea Liverpool maçı için geri sayım başladı. Avrupa'da haftanın maçı olarak gösterilen Chelsea Liverpool maçı ile ilgili tüm merak edilenleri bir araya getirdik. İşte Chelsea Liverpool maçına dair tüm ayrıntılar...
CHELSEA LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Chelsea Liverpool maçı bugün saat 18:30'da başlayacak ve zorlu mücadele TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Christensen, Tomori, Emerson; Kanté, Jorginho, Kovacic; Willian, Abraham, Mount
Liverpool: Adrian, Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson, Fabinho, Wijnaldum, Henderson, Mane, Salah, Firmino