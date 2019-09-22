Chelsea Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?

Chelsea Liverpool maçı için geri sayım başladı. Avrupa'da haftanın maçı olarak gösterilen Chelsea Liverpool maçı ile ilgili tüm merak edilenleri bir araya getirdik. İşte Chelsea Liverpool maçına dair tüm ayrıntılar...



CHELSEA LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?



Chelsea Liverpool maçı bugün saat 18:30'da başlayacak ve zorlu mücadele TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.



İLK 11'LER



Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Christensen, Tomori, Emerson; Kanté, Jorginho, Kovacic; Willian, Abraham, Mount



Liverpool: Adrian, Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson, Fabinho, Wijnaldum, Henderson, Mane, Salah, Firmino