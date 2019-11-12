MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerTenis HaberleriCibulkova sakatlığı nedeniyle emekliye ayrıldı
12.11.2019 - 21:11 | | ANKARA (AA)

Cibulkova sakatlığı nedeniyle emekliye ayrıldı

Slovak tenisçi Cibulkova, sakatlığı nedeniyle emekliye ayrıldığını açıkladı.

Cibulkova sakatlığı nedeniyle emekliye ayrıldı

Slovak kadın tenisçi Dominika Cibulkova, sakatlığı nedeniyle emekliye ayrıldığını duyurdu.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından emelilik kararını açıklayan 30 yaşındaki tenisçi, "Birkaç aydır turnuvalara katılamıyorum. Aşil tendonumda tekrarlayan sakatlığım, hayatımın en zor zamanlarını yaşattı ve tenis kariyerimde yeni kararlar almaya zorladı. Ailemle, arkadaşlarımla ve takımımla yaptığım görüşmelerin ardından uzun bir dönemdir düşündüğüm emeklilik kararımı hayata geçirdim." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde 8 Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) şampiyonluğu bulunan ve son olarak bu yıl Fransa Açık'a katılan Cibulkova, 2017 yılında dünya sıralamasında 4. basamağa kadar yükselmişti.

Tüm grand-slam turnuvalarında en az çeyrek finale kadar çıkma başarısı gösteren Slovak sporcu, 2014 yılında Avustralya Açık'ta ise finalde elenmişti.

 

 

 

 

Selim Soydan: “Bu takım Şenol Güneş’in eseri”
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

A Milli Takım'da Emre ve İrfan takımdan ayrı çalıştı

A Milli Takım'da Emre ve İrfan takımdan ayrı çalıştı

Trabzonspor'un geliri ve seyirci sayısı arttı

Trabzonspor'un geliri ve seyirci sayısı arttı

Antalyaspor'da Bülent Korkmaz ile yollar ayrıldı

Antalyaspor'da Bülent Korkmaz ile yollar ayrıldı

PFDK sevkleri açıklandı! F.Bahçe, G.Saray, Trabzonspor...

PFDK sevkleri açıklandı! F.Bahçe, G.Saray, Trabzonspor...

Sıradaki Haber