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26.10.2019 - 17:16 | | İSTANBUL, (DHA)

Cleveland Cavaliers, Cedi Osman ile sözleşme uzattı

NBA takımlarından Cleveland Cavaliers, milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını açıkladı.

Cleveland Cavaliers, Cedi Osman ile sözleşme uzattı

Milli basketbolcu Cedi Osman, formasını giydiği Cleveland Cavaliers ile sözleşmesini uzattı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Cavaliers Genel Menajeri Koby Altman, "Cedi'nin kontratını uzattığımız için çok mutluyuz. Çalışma etiği ve organizasyonumuza olan bağlılığı onda hayran kaldığımız özellikler. Cedi, gelişim gösterme konusunda da istekli olduğunu bize gösterdi. Onun gelişimini sürdürmesini dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Cedi Osman, Cavaliers formasıyla çıktığı 138 maçta 22.8 dakika süre alarak 9.0 sayı, 3.5 ribaund istatistikleri yakaladı. Milli basketbolcu ayrıca geçen yıl düzenlenen Yükselen Yıldızlar mücadelesinde de Dünya Karmasında yer alma başarısı gösterdi.

Resmi duyuru böyle yapıldı

Cleveland Cavaliers, Cedi Osman ile sözleşme uzattı

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