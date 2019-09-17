Club Brugge Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS maçı ne zaman saat kaçta şifreli mi?

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray A Grubu'ndaki ilk maçında Club Brugge karşısına çıkıyor. Yurt genelinde ve dünyadaki milyonlarca Galatasaray taraftarının merakla beklediği mücadele öncesi Galatasaray'ın maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'ini derledik. Peki oldukça çetin geçmesi tahmin edilen Club Brugge Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda şifreli mi?



CLUB BRUGGE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?



Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk mücadelesi olan Club Brugge Galatasaray maçı 18 Eylül 2019 Çarşamba günü saat 19:55'te oynanacak. Zorlu mücadele beIN Sports HD 1'den yayınlanacak.



GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Feghouli, Nzonzi, Lemina, Seri, Babel, Falcao.



GALATASARAY'IN A GRUBU FİKSTÜRÜ

18 Eylül: Club Brugge-Galatasaray

1 Ekim: Galatasaray-PSG

22 Ekim: Galatasaray-Real Madrid

6 Kasım: Real Madrid-Galatasaray

26 Kasım: Galatasaray-Club Brugge

11 Aralık: PSG-Galatasaray