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HaberlerŞampiyonlar LigiClub Brugge'de Diagne kadroya alınmadı
21.10.2019 - 16:02 |

Club Brugge'de Diagne kadroya alınmadı

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın grubunda yer alan Club Brugge'in sahasında PSG'yi ağırlayacağı maçta Mbaye Diagne, Brugge takımının maç kadrosunda yer almadı.

Skorer

Club Brugge'de Mbaye Diagne şoku yaşanıyor. G.Saray'dan kiralanan golcü futbolcunun PSG maçının kadrosunda yer almadığı açıklandı.

Son olarak Belçika Ligi'nde oynanan Mouscron-Peruwelz maçının kadrosunda kendisine yer bulan Diagne karşılaşmada süre alamamıştı.

Senegalli futbolcunun Belçika ekibiyle 5 maçta 3 golü bulunuyor.

Club Bruggede Diagne kadroya alınmadı

Club Brugge'in resmi maç kadrosu

Club Bruggede Diagne kadroya alınmadı

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