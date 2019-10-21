21.10.2019 - 16:02 |
Club Brugge'de Diagne kadroya alınmadı
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın grubunda yer alan Club Brugge'in sahasında PSG'yi ağırlayacağı maçta Mbaye Diagne, Brugge takımının maç kadrosunda yer almadı.
Skorer
Club Brugge'de Mbaye Diagne şoku yaşanıyor. G.Saray'dan kiralanan golcü futbolcunun PSG maçının kadrosunda yer almadığı açıklandı.
Son olarak Belçika Ligi'nde oynanan Mouscron-Peruwelz maçının kadrosunda kendisine yer bulan Diagne karşılaşmada süre alamamıştı.
Senegalli futbolcunun Belçika ekibiyle 5 maçta 3 golü bulunuyor.
Club Brugge'in resmi maç kadrosu