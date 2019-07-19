Coentrao Yeni Malatyaspor'a önerildi ama...

Skorer Özel

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Yeni Malatyaspor'a dünyaca ünlü yıldız önerildi. Menajerler aracılığıyla bir dönem Real Madrid'de forma giyen Fabio Coentrao'nun sarı kırmızılı takıma önerildiği öğrenildi.

Bonservisi elinde bulunan Portekizli futbolcunun oynama isteği sebebiyle cüzi bir rakam talep ettiği belirtilirken, teknik direktör Sergen Yalçın'ın oyuncuya sıcak bakmadığı öğrenildi.

Ayrıca Yeni Malatyaspor'un Fransa Ligi'nde bir sol bekle görüştüğü de gelen haberler arasında.