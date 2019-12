Çok özel buluşma!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 yılında Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya kazanan özel sporcularla buluştu. Bakanlık merkez binada ağırladığı özel sporcularla yakından ilgilenen Bakan Kasapoğlu, yaptığı konuşmada, “Her özel arkadaşımızın ayrı bir potansiyelinin, yapabileceği bir sporun olduğunu düşünüyorum. Yeter ki biz bu konuda imkan ortaya koyalım, gayret sarf edelim. Her şeyden önemlisi inanalım” dedi.

Bakan Kasapoğlu, özel sporcuların başarılarıyla gurur duyduklarını belirterek konuşmasını şöyle devam etti: “Sanattan spora, eğitimden iş dünyasına kadar sizlerin hayatın her alanında güzel başarı hikayeleri var. Bunlar hepimiz için övünç, sevinç meselesi. Dünya çapında da bizleri gururlandırıyorsunuz. Talha Ahmet ve Doğukan da bir ilki başardı. Mehmet Can’ın kazandığı gümüş madalya var. Her birinizin başarıları bizleri daha büyük başarılar için umutlandırıyor.”

Özel sporcuların tesisleri daha fazla kullanmasının sevindirici olduğuna işaret eden Kasapoğlu, Antalya’nın 2020’de Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları’na ev sahipliği yapacağını hatırlattı. Kasapoğlu, Antalya’ya binden fazla sporcunun geleceğini dile getirerek, “Her şey sizler için. Sizler bu ülkenin her şeyisiniz. Sizlerin hayatın içerisinde olması bizler için ayrı bir mutluluk. Bunu sağlamak da bizlerin en anlamlı görevlerinden biri” ifadelerini kullandı.