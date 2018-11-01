Conte'ye Real Madrid şoku! İsyan çıktı...

İspanyol basını eflatun beyazlıların teknik direktörünün Antonio Conte olacağını iddia ederken takımdaki bazı futbolcuların İtalyan çalıştırıcıyı istemediği belirtildi.

Real Madrid'de yeni teknik direktörle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Eflatun beyazlıların yeni hocasının Antonio Conte olacağı iddiaları sonrasında İspanyol basınından dikkat çekici bir haber kaleme aldı.

Football Espana'nın haberine göre Real Madrid'in bazı yıldızları Antonio Conte'nin takımın başına getirilmesine karşı çıktı. İsimlerin de verildiği haberde İtalyan teknik adamın oyun sisteminin takımla uyuşmayacağı öne sürüldü.

Real Madrid'de Conte'nin getirilmesine karşı çıkan futbolcuların listesi; Sergio Ramos, Marcelo, Carvajal, Toni Kroos, Isco

(Yeni Şafak)

