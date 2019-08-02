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02.08.2019 - 08:59

Dani Alves resmen Sao Paulo'da!

Brezilyalı yıldız oyuncu Dani Alves, ülkesinin Sao Paulo takımı ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki Dani Alves ile 2022 yılının aralık ayına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. 

Futbol tarihinin en iyi bekleri arasında gösterilen Dani Alves, Brezilya temsilcisi Bahia'da başladığı futbol kariyerinde Sevilla, Barcelona, Juventus ve son olarak Paris Saint-Germain (PSG) formalarını giydi.

Dani Alves, Fransa temsilcisinde geçen sezon 32 maçta 3 gole imza attı.

Dani Alves resmen Sao Pauloda

 

 

 

 

 

 

 

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