Darüşşafaka Tekfen, sezonu Slovenya'da açıyor

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da Arena Stozice'de oynanacak karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak.

Bu organizasyonda son olarak 2017-2018 sezonunda yer alan ve kupayı müzesine götüren Darüşşafaka Tekfen, geride kalan sezon THY Avrupa Ligi'nde yer almıştı.

C Grubu'nda Cedevita Olimpija dışında Germani Brescia Leonessa (İtalya), Joventut Badalona (İspanya), Nanterre 92 (Fransa) ve UNICS Kazan'la (Rusya) mücadele edecek Darüşşafaka Tekfen, ilk 4'e girerek Son 16'ya kalmayı hedefliyor.