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HaberlerSkorer TvDarüşşafaka Tekfen, sezonu Slovenya'da açıyor
01.10.2019 - 09:43 | | İSTANBUL (AA)

Darüşşafaka Tekfen, sezonu Slovenya'da açıyor

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası C Grubu ilk maçında yarın Slovenya'da Cedevita Olimpija'yla karşılaşacak.

Darüşşafaka Tekfen, sezonu Slovenya'da açıyor

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da Arena Stozice'de oynanacak karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak.

Bu organizasyonda son olarak 2017-2018 sezonunda yer alan ve kupayı müzesine götüren Darüşşafaka Tekfen, geride kalan sezon THY Avrupa Ligi'nde yer almıştı.

C Grubu'nda Cedevita Olimpija dışında Germani Brescia Leonessa (İtalya), Joventut Badalona (İspanya), Nanterre 92 (Fransa) ve UNICS Kazan'la (Rusya) mücadele edecek Darüşşafaka Tekfen, ilk 4'e girerek Son 16'ya kalmayı hedefliyor.

 

30 Eylül 2019 Magazin Haberleri.
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