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28.08.2019 - 15:19| Trend Basket

Darüşşafaka Tekfen'de Sinan Güler sesleri

Darüşşafaka Tekfen, Fenerbahçe Beko ile yollarını ayıran 35 yaşındaki deneyimli guard Sinan Güler’i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Darüşşafaka Tekfen'de Sinan Güler sesleri

Önümüzdeki sezon Selçuk Ernak yönetiminde 7DAYS EuroCup‘ta mücadele edecek olan Darüşşafaka Tekfen, geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe Beko’dan ayrılan Sinan Güler ile anlaşma sağladı.

Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe Beko formasıyla toplamda 59 maça çıkan 35 yaşındaki deneyimli guard, ortalama 19.0 dakika süre alırken 12.0 sayı, 3.0 ribaund ve 5.0 asist ortalamalarıyla mücadele etmişti.

 

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