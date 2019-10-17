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HaberlerBasketbolDarüşşafaka'ya son saniye şoku: 85-82
17.10.2019 - 00:08 | | İSTANBUL, (DHA)

Darüşşafaka'ya son saniye şoku: 85-82

Eurocup C Grubunda mücadele eden Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Joventut Badalona'ya Klemen Prepelic'in son saniyede attığı basketle 85-82 mağlup olarak gruptaki ilk mağlubiyetini aldı.

Darüşşafaka'ya son saniye şoku: 85-82

İlk periyotta Doron Lamb ve Jarrod Jones ile hücumda etkili olan Darüşşafaka, bu çeyreği 22-19 önde kapattı. 2nci çeyreğe tutuk başlayan Darüşşafaka, periyodun ilk beş dakikasını dört sayı farkla geride kapattı: 30-26. Bu dakikadan sonra hücumda toparlanan deplasman ekibi, devreyi 38-36 önde kapattı. 3üncü periyoda etkili başlayan Darüşşafaka, periyodun bitimine 7 dakika kala farkı 9a çıkardı: 38-47. Periyodun kalan kısmında hücumda daha iyi performans sergileyen Joventut Badalona, son periyoda bir sayı geride girdi: 60-61. Son periyot büyük bir çekişmeye sahne oldu. İki takım da oyundan kopmazken son 1 dakikaya 82-82 eşitlikle girildi. Gary Brownenin kaçan şutu sonrasında kendi sahasından şutu kullanan Klemen Prepelic isabeti bulunca Darüşşafaka Tekfen karşılaşmadan 85-82 mağlup ayrıldı. Darüşşafaka Tekfende Johnathan Hamilton 16 sayı 11 ribaund ile double double yaparken, ev sahibinde Xabi Lopez-Arostegui ürettiği 17 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Darüşşafaka Tekfen, gruptaki 4üncü maçında 23 Ekim Çarşamba günü deplasmanda İtalya temsilcisi Germani Brescia Leonessa ile mücadele edecek.

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