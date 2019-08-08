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08.08.2019 - 17:00

David Luiz Arsenal ile anlaştı

İngiltere Premier Lig’de transferin son gününde Arsenal, ezeli rakibi Chelsea’den flaş bir ismi kadrosuna kattı. Brezilyalı stoper David Luiz, 8 milyon sterline Londra’nın diğer takımına imza attı.

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

İngiltere Premier Lig’de transfer döneminin kapanmasına saatler kala Arsenal flaş bir hamleyle öne çıktı. Arsenal, Chelsea’den ayrılacak olan David Luiz’le her konuda anlaştı. 8 milyon sterlin karşılığında 32 yaşındaki futbolcu resmen transfer edildi. Chelsea’nin de izin vermesinin ardından 2+1 yıllık bir sözleşme üzerinde uzlaşma sağlandı.


Sağlık kontrollerinden geçecek Brezilyalı stoper, yeni takımına katılacak. Daha önce 2016 yılında Mesut Özil’le aynı takımda oynamayı istediğini söyleyen Luiz, bu hedefine de ulaştı.

David Luiz Arsenal ile anlaştı

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