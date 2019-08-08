David Luiz Arsenal ile anlaştı

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

İngiltere Premier Lig’de transfer döneminin kapanmasına saatler kala Arsenal flaş bir hamleyle öne çıktı. Arsenal, Chelsea’den ayrılacak olan David Luiz’le her konuda anlaştı. 8 milyon sterlin karşılığında 32 yaşındaki futbolcu resmen transfer edildi. Chelsea’nin de izin vermesinin ardından 2+1 yıllık bir sözleşme üzerinde uzlaşma sağlandı.



Sağlık kontrollerinden geçecek Brezilyalı stoper, yeni takımına katılacak. Daha önce 2016 yılında Mesut Özil’le aynı takımda oynamayı istediğini söyleyen Luiz, bu hedefine de ulaştı.