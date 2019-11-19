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19.11.2019 - 16:51 |

De Colo ve Westermann, Barcelona maçında yok

Fenerbahçe Beko'ya kötü haber... Sakatlıkları bulunan yıldız oyuncu Nando De Colo'nun yanı sıra Leo Westermann Barcelona maçı kafilesinde yer almadı.

De Colo ve Westermann, Barcelona maçında yok

Turkish Airlines Euroleaguein 8'inci haftasında Barcelona ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe Beko'ya Nando De Colo ve Leo Westermann'dan kötü haber geldi.

Sarı lacivertli kulüp, iki yıldız ismin 8'inci hafta oynanacak Barcelona ve 9'uncu hafta oynanacak ASVEL maçlarında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Sağ bacak arka adale sakatlığına bağlı ağrıları devam eden Nando De Colo ve Tofaş maçında kasık bölgesinden sakatlık yaşayan Leo Westermann, Barcelona ve Lyon seyahatleri için takım kafilesinde yer almıyor."

De Colo ve Westermann, Barcelona maçında yok

 

 

 

 

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