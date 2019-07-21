De Gea rekor kırıyor: Aylık 1.5 milyon pound

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Manchester United, kalecisi David De Gea ile yeni sözleşme yapma yoluna gidiyor. The Telegraph Gazetesi’nde yer alan haberde, ManU’nun İspanyol eldivenle 6 yıllık yeni bir sözleşme yapacağı aktarıldı.

Buna göre, De Gea’nın haftalık 375 bin pounddan, aylık 1.5 milyon pound kazanacağı belirtildi. 28 yaşındaki kaleci yapacağı bu sözleşme ile dünyanın en çok kazanan kalecisi olacak. Aynı zamanda futbol tarihinde de en fazla kazanan kaleciler arasına girecek.