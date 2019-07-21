Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Haberlerİngiltere Premier Lig De Gea rekor kırıyor: Aylık 1.5 milyon pound
21.07.2019 - 16:33

De Gea rekor kırıyor: Aylık 1.5 milyon pound

David De Gea, Manchester United ile yapacağı yeni sözleşme ile tarihe geçiyor. 6 yıllık anlaşmaya göre İspanyol kaleci haftada 375 bin pounddan ayda 1.5 milyon pound kazanmayı garanti altına alıyor.

De Gea rekor kırıyor: Aylık 1.5 milyon pound

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Manchester United, kalecisi David De Gea ile yeni sözleşme yapma yoluna gidiyor. The Telegraph Gazetesi’nde yer alan haberde, ManU’nun İspanyol eldivenle 6 yıllık yeni bir sözleşme yapacağı aktarıldı.

Buna göre, De Gea’nın haftalık 375 bin pounddan, aylık 1.5 milyon pound kazanacağı belirtildi. 28 yaşındaki kaleci yapacağı bu sözleşme ile dünyanın en çok kazanan kalecisi olacak. Aynı zamanda futbol tarihinde de en fazla kazanan kaleciler arasına girecek.

 

 

Graz'da Emre Belözoğlu'nda büyük destek!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ankaragücü günü çift idmanla tamamladı

Ankaragücü günü çift idmanla tamamladı

Mustafa Kaplan: 3 oyuncu daha gelecek

Mustafa Kaplan: 3 oyuncu daha gelecek

Kayserispor-Eibar: 2-5

Kayserispor-Eibar: 2-5

Beşiktaş-Kocaelispor: 7-1

Beşiktaş-Kocaelispor: 7-1

Sıradaki Haber