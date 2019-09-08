TFF 1. Lig ekibi BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor, hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda SÃ¼per Lig ekibi Demir Grup Sivasspor'u 3-1 maÄŸlup etti.Â

Sivas ve Erzurum Kongrelerinin 100. yÄ±lÄ± etkinlikleri kapsamÄ±nda Demir Grup Sivasspor ile BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor, Yeni 4 EylÃ¼l StadÄ±'nda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

Sivas ekibi mÃ¼cadeleye, Ali ÅžaÅŸal Vural, Fatih Aksoy, Papp, Caner OsmanpaÅŸa, UÄŸur Ã‡iftÃ§i, Armin Derlek, Rybalka, Hugo, Traore, Fernando, Kone ilk 11'i ile Ã§Ä±ktÄ±. Erzurumspor ise sahada Kayacan ErdoÄŸan, Batuhan Artarslan, GÃ¶khan KardeÅŸ, MÃ¼cahit Albayrak, Cenk Ahmet AkkÄ±lÄ±Ã§, Ä°brahim AkdaÄŸ, Yusuf Emre GÃ¼ltekin, Jasmin Scuk, Hasan AyaroÄŸlu, Mehmet Murat UÃ§ar, Oltan KarakullukÃ§u 11'i ile yer aldÄ±.Â

KarÅŸÄ±laÅŸmayÄ± hakem Abdulkadir Bitigen yÃ¶netirken, yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± Mustafa Savranlar ve Ali EtlikÃ§i yaptÄ±. Erzurumspor'un gollerini 68 ve 80'inci dakikalarda, maÃ§ta sonradan oyuna giren Hamroun, 90'Ä±ncÄ± dakikada, sonradan oyuna alÄ±nan Aykut Demir atarken, Sivasspor'un tek golÃ¼nÃ¼ 71'inci dakikada Kone kaydetti.