06.12.2019 - 15:48 |
Demir Grup Sivasspor kafilesi Malatya'ya gitti
Demir Grup Sivasspor, SÃ¼per Lig'in 14. haftasÄ±nda yarÄ±n deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸma iÃ§in kara yoluyla Malatya'ya gitti.Â
Â
KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamlayan kÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ± ekip, Malatya'ya gitmek Ã¼zere kulÃ¼p tesislerinden ayrÄ±ldÄ±.
BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Demir Grup Sivasspor arasÄ±nda yarÄ±n saat 15.00'te Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± hakem Ãœmit Ã–ztÃ¼rk yÃ¶netecek.
Demir Grup Sivasspor kafilesinde Ali ÅžaÅŸal Vural, Mamadou Samassa, Muammer YÄ±ldÄ±rÄ±m, Aaron Appindangoye, Caner OsmanpaÅŸa, Fatih Aksoy, Marcelo Goiano, UÄŸur Ã‡iftÃ§i, Paul Papp, Ziya Erdal, Abdou Razack Traore, Armin Djerlek, Emre KÄ±lÄ±nÃ§, ErdoÄŸan YeÅŸilyurt, Fernando Andrade, Hakan Arslan, Mert Hakan YandaÅŸ, Isaac Cofie, Volkan EÄŸri, Arouna Kone ve Hugo Vieira yer aldÄ±.
Â
Â
Â
Â