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10.08.2019 - 17:20| Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

Denizlispor Barrow'u transfer etti

Süper Lig'de transferin en hareketli ekiplerinden biri olan Yukatel Denizlispor, İngiltere'den kadrosunu güçlendirdi.

Denizlispor Barrow'u transfer etti

 Yeşil-siyahlılar son olarak Reading forması giyen kanat oyuncusu Modou Secka Barrow'u renklerine bağladı. Kente gelip sağlık kontrolünden geçen 26 yaşındaki Gambiyalı ardından resmi sözleşmeye imza attı. Her iki kanatta da görev yapan Barrow'un sezon sonuna kadar kiralandığı açıklandı. Gambiyalı oyuncu kariyerinde Swansea City, Leeds, Blackburn, Östersund, Varbergs ve Norrköping takımlarında oynadı.

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