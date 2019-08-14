Denizlispor Olcay Şahan ile prensipte anlaştı

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Denizlispor, 32 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Şahan ile anlaştı. Şahan Denizli girişinde bir grup Denizlispor taraftarı ile karşılandı. Şahan’ın yarın sağlık kontrolünden geçmesi ve sonrasında ise imza atması bekleniyor.