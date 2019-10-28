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28.10.2019 - 14:46 | | DENİZLİ (AA)

Denizlispor'da hedef ilk 5

Kulüp başkanı Ali Çetin, "Hedefimiz ilk 5. Dersimize iyi çalıştık. Bundan sonra da daha iyi çalışarak kazanma odaklı oynayacağız" dedi.

Denizlispor'da hedef ilk 5

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, Gençlerbirliği deplasmanında aldıkları 3 puanla ilgili, "Hedefimiz ilk 5. Dersimize iyi çalıştık. Bundan sonra da daha iyi çalışarak kazanma odaklı oynayacağız." dedi.

Süper Lig'in 9. haftasında konuk olduğu Gençlerbirliği'ni 2-0 yenen Yukatel Denizlispor'da kulüp başkanı Ali Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 haftanın ardından 3 puan alarak eve döndükleri için mutlu olduklarını söyledi.

Zorlu bir deplasmanda 3 puan aldıklarını kaydeden Çetin, "Bu puana çok ihtiyacımız vardı. Mehmet Özdilek hocamızı, ekibini ve iyi bir mücadele sergileyerek net bir galibiyet alan futbolcularımızı canıgönülden tebrik ediyorum. Aynı zamanda bizi hiç yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Hep söyledik, yine söylüyoruz, hedefimiz ilk 5. Dersimize iyi çalıştık. Bundan sonra da daha iyi çalışarak kazanma odaklı oynayacağız." diye konuştu.

Öte yandan yeşil-siyahlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda 31 Ekim Perşembe günü sahasında Bölgesel Amatör Lig takımlarından İçel İdmanyurdu ile yapacağı 4. tur maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, yenilenme çalışması yaptı.

 

 

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