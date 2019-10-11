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11.10.2019 - 15:32 | | DHA

Denizlispor'da Mehmet Özdilek dönemi!

Süper Lig ekibi Denizlispor, teknik direktör Mehmet Özdilek'le anlaşmaya vardı. Yeşil-siyahlı kulüp bu gelişmeyi resmi internet sitesinden duyurdu.

Denizlispor'da Mehmet Özdilek dönemi!

Yücel İldiz'le yollarını ayıran Denizlispor yönetimi, teknik direktör Mehmet Özdilek'le anlaştı.

Kulüp Başkanı Ali Çetin, yardımcıları Kaan Şanlıkan ve Taner Atilla ile futbol şubeden sorumlu asbaşkan Ali Fırat, İstanbul’da deneyimli teknik direktör ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede anlaşma sağlandı.

Mehmet Özdilek, yarın Altınordu ile yapılacak hazırlık maçından önce Yukatel Denizlispor Haluk Ulusoy Tesisleri’ne gelerek saat 14.00’te sözleşme imzalayacak. Sözleşme süresi sezon sonuna kadar olacak.

 

 

Denizlisporda Mehmet Özdilek dönemi

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