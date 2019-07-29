Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDenizlisporDenizlispor'da Zeki'nin burnu kırıldı
29.07.2019 - 12:10| Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

Denizlispor'da Zeki'nin burnu kırıldı

Denizlispor'un yeni transferi Zeki Yavru'nun burnu kırıldı.

Denizlispor'da Zeki'nin burnu kırıldı

Süper Lig'de yeni sezona Afyonkarahisar kampında hazırlanan Yukatel Denizlispor'da şok bir sakatlık yaşandı.

Yeşil-siyahlıların yeni transferlerinden sağ bek Zeki Yavru'nun burnu kırıldı. Antrenmanda hava topu mücadelesinde kaleci Stackhowiak ile çarpışan Zeki acılar içinde yerde kaldı.

Saha içinde acil müdahale edilen oyuncunun burnunda kırık tespit edildi. Apar topar hastaneye kaldırılan Zeki'nin tedavisi yapıldı ve futbolcu taburcu edildi. Ancak Zeki'nin birkaç gün takımla çalışamayacağı kaydedildi. 

 

Ahmet Ağaoğlu: "Yusuf benim en değerlim. Onu almak isteyen en değerlisini verecek"
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Engin Bekdemir: Altınordu tam bir Avrupa kulübü

Engin Bekdemir: Altınordu tam bir Avrupa kulübü

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde tura inanıyor

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde tura inanıyor

Abdennour: Türkiye'ye geldiğim için çok mutluyum

Abdennour: Türkiye'ye geldiğim için çok mutluyum

Gulbrandsen'den Linnes'e gözdağı

Gulbrandsen'den Linnes'e gözdağı

Sıradaki Haber