Dev sahne bugün açılıyor

Avrupa futbolunun en önemli ligi olarak gösterilen İngiltere Premier Lig’de yeni sezon bugün resmen başlıyor. 2019-2020 sezonu son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool’un TSİ 22.00’da sahasında Norwich ile yapacağı mücadele ile start alacak.

Transfer döneminin dün itibariyle son erdiği Premier Lig’de bazı ilkler dikkat çekiyor. 9.24 milyar euroluk toplam futbolcu piyasası bedeliyle Avrupa’nın en değerli ligi konumundaki organizasyonda, futbolcular bu sezon ilk kez 8-15 Şubat 2020 tarihleri arasında dinlenme fırsatı yakalayacak.

Bu yıl Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi de ilk kez aktif olarak kullanılacak. VAR; penaltı pozisyonları, geri paslar, topa elle dokunma ve oyuncu değişikliklerinde etkin olacak. Bu sezon üst üste üçüncü kez zirveye çıkmayı hedefleyen Manchester City, transferde de coştu. City, Atletico Madrid’in ön liberosu İspanyol Rodri’yi 70 milyon uro, Juventus’un Portekizli sağ beki Joao Cancelo’yu da 65 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.