Diaby: "Hayal kırıklığı yaşıyoruz"

Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta Diaby açıklamalarda bulundu.

"Hayal kırıklığı yaşıyoruz"

"Kazanmayı hak edecek oyun oynadık. İstediğimiz sonucu alamadığımız için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Ama daha önceki maçlara oranla daha fazla pozisyon yakaladık. Beraberlik olumlu sonuç değil ama çıkaracağımız pozitif noktalar var"

"Tek eksiğimiz goldü"

"Merkezde, forvet arkasında daha etkili oynadığımı düşünüyorum. Elimden geldiğince yaratıcı olmaya çalıştım, hareketli olmaya çalıştım. Pozisyonların oluşumunda katkı verdiğimi düşünüyorum. Tek eksiğimiz goldü"