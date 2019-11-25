 Diagne, Brugge’ün başını ağrıttı

Galatasaray’dan kiralık olarak Club Brugge forması giyen Mbaye Diagne ile lacivert-siyahlı ekibin arası gittikçe açılıyor. Paris Saint Germain maçında takımın penaltıcısının elinden topu alarak atışı kendisi kullanan ve kaçıran oyuncu sonrasında kadro dışı bırakılıyor.

‘Diagne bir çok probleme yol açıyor’

Belçika basınında ‘Mbaye Diagne, Club Brugge’de daha bile çok probleme yol açıyor’ başlığıyla yayınlanan haberde, Senegalli futbolcunun kulüpteki geleceği sorgulandı, Antwerp ve Oostende maçlarında oynatılmayan futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı eleştirel açıklamalara da dikkat çekilerek, daha çok probleme neden olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Kulüp mücadele etmesini bekliyor

Kulübün Mbaye Diagne’nin durumuyla ilgili olan tutumunun, oyuncunun yeniden futbola odaklanması ve formayı kapabilmek için mücadele etmesi olduğu belirtildi. Ancak bunun yerine, rahatsızlık yaratan açıklamaları tercih etmesinin, kulüpteki durumuyla ilgili şüphelerin doğmasına yol açtığı aktarıldı.

Yüzde 86: Araları düzelmez

Belçika’da konuyla ilgili futbolseverlerin görüşlerine de başvuruldu. ‘Club Brugge ile Diagne’nin arasının düzeleceğine inanıyor musunuz?’ sorulu ankete katılanlardan yüzde 86’sı ‘hayır’ seçeneğini işaretlerken, geriye kalan yüzde 14 ise olumlu görüş bildirdi.

Cezalı oyuncu var, Diagne yok

Öte yandan Brugge’ün Galatasaray için İstanbul’a gelen kafilesinde sürpriz yaşandı. Cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek olan Ruud Vormer kafileye alındı. Cezalı oyuncu, takım arkadaşlarına destek vermesi için İstanbul’a getirilirken, sakatlığı veya kart cezası bulunmayan Diagne ise kafileye alınmadı. Real Madrid maçında hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle Vormer daha önce üç maçlık cezaya çarptırılmış, kulübün bunu azaltmak için yaptığı itiraz reddedilmişti.