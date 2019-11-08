Diagne kadro dışı bırakıldı! Resmi açıklama...

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler - Paris Saint Germain maçında kaçırdığı penaltıyla olay yaratan Mbaye Diagne ile ilgili kulübü flaş bir karar aldı. Galatasaray’dan kiralık olarak oynadığı Brugge takımının Şampiyonlar Ligi maçında takımın penaltıcısı Hans Vanaken’e penaltıyı attırmayan ve topu alarak beyaz noktasının başına geçerek şimşekleri üzerine çeken Senegalli forvet kadro dışı bırakıldı.

Lacivert-siyahlıların Antwerp deplasmanında Pazar günü çıkacağı maçın kadrosuna alınmayan Mbaye Diagne’ye ayrıca para cezası kesildi. Brugge teknik direktörü Clement “Diagne’nin önümüzdeki haftalardaki davranışlarına göre kadro dışı kararının devam edip etmeyeceğine karar vereceğim” dedi.

Ağır para cezası da verilecek

Futbolcuya ayrıca para cezası da verileceğini açıklayan deneyimli teknik adam “Ciddi bir finansal yaptırım da bu cezaya eklenecek” ifadelerini kullandı.