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11.04.2019 - 13:36 |

Diego Costa'ya 8 maç ceza! Sezonu kapadı...

Hakemin annesine küfür ettiği belirtilen Atletico Madridli forvet Diego Costa’ya bu küfürden dolayı 4 ve yine hakeme müdahalesinden dolayı 4 olmak üzere 8 maç men cezası verildi.

Diego Costa'ya 8 maç ceza! Sezonu kapadı...

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Barcelona ile Atletico Madrid arasında geçtiğimiz hafta oynanan maçta kırmızı kart gören Diego Costa’ya yaptığı hareketler pahalıya patladı. Maçın 28. dakikasında direkt olarak oyundan atılan futbolcunun hakeme küfür ve fiziki müdahaleden sevkedildiği disiplindeki cezası belli oldu.

İspanya Futbol Federasyonu, hakemin annesine küfrettiği belirtilen futbolcuya bu küfürden dolayı 4 maç ve hakeme olan fiziki müdahalesinden dolayı da ekstra bir 4 maç daha ceza kesti, toplamda 8 maç men cezasını uygun gördü.

La Liga’de sezonun tamamlanmasına 7 maç kaldı… Böylece Diego Costa bundan sonra oynanacak maçlarda forma giyme şansını kaçırarak, sezonu kapadı.

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