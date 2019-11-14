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14.11.2019 - 15:35 | | MADRİD (AA)

Diego Costa'ya boyun fıtığı teşhisi

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Atletico Madrid'de forma giyen Diego Costa'ya, boyun fıtığı teşhisi konuldu.

Diego Costa'ya boyun fıtığı teşhisi

Atletico Madrid ile antrenmanlara çıkmayan Costa'nın durumuyla ilgili İspanyol basınında çıkan haberlerde, 31 yaşındaki deneyimli forvetin sağlık kontrollerinin devam ettiği, futbolcunun ameliyat edilmesi durumunda nisan ayına kadar oynayamayacağı yazıldı.

La Liga'da geride kalan 13 haftada Atletico Madrid 24 puanla, Barcelona ve Real Madrid'in ardından 3. sırada yer alıyor.

Diego Costaya boyun fıtığı teşhisi

 

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