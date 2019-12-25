Doğu’daki kritik kapışmayı Misli.com’da canlı izleyin!

Toronto’nun uzatmalarda Indiana’ya 120-115 mağlup olduğu karşılaşmada Kanada ekibinde Lowry yine en skorer isim olurken Ibaka ile VanVleet 20 sayıyı aştı. Bu yenilgiyle 5 maçlık galibiyet serisi son bulan ev sahibi ikinci sıradaki Boston’u yenmek istiyor. Toronto’da Marc Gasol ile Pascal Siakam’ın sakatlığı bulunuyor. Konuk takım ise sahasında üst üste çıktığı iki maçtan galip çıkarak Kanada’ya moralli geldi. Celtics’te ön plana çıkan oyuncular yine Tatum, Walker ve Brown oldu.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Toronto evinde 4 maçtır kazanırken Boston ise deplasmanda çıktığı son 5 maçta 3 mağlubiyet aldı.

Toronto son 6 maçında 110 sayı ve üzeri skor üretti.

Toronto evinde bu sezon çıktığı 16 maçta 13 kez galip geldi.

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Misli.com’dan canlı bahis ve tek maç seçenekleriyle oynanabilen karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren Misli.com üyelerinin tercihleri birbirine oldukça yakın. Misli.com’dan canlı izlenebilecek karşılaşmayı kuponuna ekleyen üyelerin %15’i toplam sayı 207.5 üst seçeneğine oynarken %10’luk kesim Boston galibiyetini tercih ediyor. Üyelerin %9’u ise Toronto galibiyetinden yana.