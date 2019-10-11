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HaberlerEuro 2020Dorukhan Toköz tribünde!
11.10.2019 - 22:27 | | Skorer-AA

Dorukhan Toköz tribünde!

EURO 2020 Elemleri'nde A Milli Takımın, Arnavutluk'u ağırladığı maçta Dorukhan Toköz mücadeleyi koltuk değneğiyle izledi.

Dorukhan Toköz tribünde!

A Milli Takım futbolcuları, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Dorukhan Toköz'ü unutmadı. Milli futbolcular, ısınma için sahaya "Geçmiş olsun Dorukhan" yazılı tişörtlerle çıktılar.

Ameliyat olan Dorukhan Toköz koltuk değneğiyle Türkiye - Arnavutluk maçında tribündeki yerini aldı. Bir diğer sakat futbolcu Cengiz Ünder de maçı izledi.

Öte yandan, Arnavut taraftarlar statta kendilerine ayrılan yeri büyük oranda doldurdu.

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