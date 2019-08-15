Doumbia, Gençlerbirliği için geliyor

Süper Lig’e veda ettikten sonra şampiyon olarak geri dönen Gençlerbirliği iddialı bir kadro kurmaya hazırlanıyor. Ankaragücü’nde çok başarılı bir sezonu geride bıraktıktan sonra Gençlerbirliği’nin başına geçen Mustafa Kaplan; Zargo Toure, Diallo, Flavio, Candeias gibi kaliteli isimleri takıma kazandırmıştı. Başkent ekibinin şimdiki hedefi ise dünyaca ünlü bir forvet: Seydou Doumbia... Kariyerinde Roma, Lizbon, CSKA Moskova, Newcastle, Basel gibi Avrupa’nın köklü takımlarının formasını giyen 31 yaşındaki golcü son olarak Girona’daydı. Sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden Doumbia’nın Gençlerbirliği’nden gelen teklifi kabul ettiği öğrenildi. Tarafların kısa süre içerisinde sözleşme imzalamalarına kesin gözle bakılıyor.

Geçen sezon, 2. Lig’de 27 maça çıkan Alberk, 2 bin 272 dakika sahada kalarak elde edilen şampiyonlukta pay sahibi oldu.

Menemenli Alberk de listede

Sol bek için ise hedef 2. Lig... Menemenspor’un genç sol beki Alberk Koç’a, Kasımpaşa ve Medipol Başakşehir’in ardından Gençlerbirliği de talip oldu. Başkent ekibinin 22 yaşındaki oyuncu için Sarı-Lacivertliler’e teklif sunduğu öğrenildi. Teklifi değerlendiren yönetim, lig başlamadan önce Gençlerbirliği ile bir kez daha masaya oturacak. Menemenspor’un Alberk için en az 1 milyon TL fiyat biçtiği belirtildi. İzmir ekibiyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Alberk Koç, Manisaspor altyapısından yetişip 2015-2016’da Menemen’e geldi.