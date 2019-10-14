Artistik Cimnastik DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nda halka aletinde altÄ±n madalya alarak cimnastikte dÃ¼nya ÅŸampiyonluÄŸuna ulaÅŸan ilk TÃ¼rk sporcu olan Ä°brahim Ã‡olak ve milliler yurda dÃ¶ndÃ¼.Â

Almanya'nÄ±n Stuttgart kentinde gerÃ§ekleÅŸtirilen ÅŸampiyonada, halka aleti finalinde 14.933'lÃ¼k derecesiyle ÅŸampiyon olup, cimnastikte bÃ¼yÃ¼klerde altÄ±n madalya kazanan ilk TÃ¼rk sporcu olarak tarihe geÃ§en Ã‡olak ile ÅŸampiyonada dÃ¼nya ikincisi olan Ahmet Ã–nder ve olimpiyat kotasÄ± alan Ferhat ArÄ±can ile NazlÄ± SavranbaÅŸÄ± Ä°zmir'e geldi.Â

AliaÄŸa HelvacÄ± Ortaokulu'nda beden Ã¶ÄŸretmeni olarak gÃ¶rev yapan Ä°brahim Ã‡olak ile beraberindeki Ã–nder, ArÄ±can ve SavranbaÅŸÄ±'yÄ± Ä°zmir Adnan Menderes HavalimanÄ±'nda aileleri, Ã¶ÄŸrenciler, Spor Hizmetleri Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Murat Kocakaya, Ä°zmir Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ã–mer YahÅŸi, AK Parti Milletvekili YaÅŸar KÄ±rkpÄ±nar ve Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸ ellerinde TÃ¼rk bayraklarÄ±yla karÅŸÄ±ladÄ±.Â

Alandakilerin alkÄ±ÅŸ ve tezahÃ¼ratlarla desteklediÄŸi Ä°brahim Ã‡olak, "TÃ¼rkiye" sloganlarÄ± eÅŸliÄŸinde havalimanÄ±ndan Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yaptÄ±. Burada kalabalÄ±ÄŸa hitap eden milli sporcular, yaÅŸadÄ±klarÄ± duygularÄ± anlattÄ±.Â

Ä°brahim Ã‡olak, kendilerine destek veren herkese teÅŸekkÃ¼r ederek, "Bu madalyayÄ± tÃ¼m halkÄ±mÄ±za, ÅŸehitlerimize ve ÅŸanlÄ± ordumuza armaÄŸan ediyorum. GerÃ§ekten Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir iÅŸ baÅŸardÄ±k. Bunun devamÄ±nÄ±n geleceÄŸine inanÄ±yorum." diyerek asker selamÄ± verdi.Â

GÃ¶zyaÅŸlarÄ±na hakim olamayan Ä°brahim Ã‡olak'Ä±n babaannesi Sultan Ã‡olak ise torunuyla gurur duyduÄŸunu ifade etti. DÃ¼nya ikincisi olan Ahmet Ã–nder ise "Her ÅŸey iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ederiz, tarihte bir ilki baÅŸardÄ±k. Hayalimiz gerÃ§ek oldu. TÃ¼rkiye'mize hayÄ±rlÄ± olsun." ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

ArÄ±can ve SavranbaÅŸÄ± da Ã§ok mutlu olduklarÄ±nÄ± belirterek, TÃ¼rk halkÄ±na teÅŸekkÃ¼r etti. Programa telekonferansla katÄ±lan Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§uk, AK Parti Ä°zmir Milletvekilleri Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Alpay Ã–zalan da milli sporcularÄ± tebrik ederek baÅŸarÄ±larÄ±nÄ±n devamÄ±nÄ± diledi.

Milli cimnastikÃ§iler daha sonra Ã¼stÃ¼ aÃ§Ä±k otobÃ¼sle ÅŸehir turu attÄ±.Â

TÃ¼rkiye, cimnastikte dÃ¼nya dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼sÃ¼ olmuÅŸtu

Almanya'nÄ±n Stuttgart kentinde gerÃ§ekleÅŸtirilen Artistik Cimnastik DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nda milli sporcular, bÃ¼yÃ¼k bir baÅŸarÄ±ya imza attÄ±. Halka aletinde altÄ±n madalya kazanan Ä°brahim Ã‡olak, cimnastikte bÃ¼yÃ¼kler kategorisinde dÃ¼nya ÅŸampiyonluÄŸuna ulaÅŸan ilk TÃ¼rk sporcu oldu. Almanya'da 14.933'lÃ¼k derecesiyle Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ± dinleten milli cimnastikÃ§i, TÃ¼rk spor tarihine adÄ±nÄ± altÄ±n harflerle yazdÄ±rdÄ±.Â

Åžampiyonada paralel aletinde mÃ¼cadele eden Ahmet Ã–nder ise 14.983 puanla dÃ¼nya ikinciliÄŸini elde etti. Ahmet Ã–nder'in de derecesiyle TÃ¼rkiye, tarihinde ilk kez DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nda iki madalya kazanma baÅŸarÄ±sÄ± gÃ¶sterdi. Åžampiyonada milli sporcular Ä°brahim Ã‡olak, Ahmet Ã–nder, Ferhat ArÄ±can ve NazlÄ± SavranbaÅŸÄ±, 2020 Tokyo OlimpiyatlarÄ±'na katÄ±lmaya hak kazandÄ±.Â

TÃ¼rkiye Cimnastik Milli TakÄ±mÄ±, madalya sÄ±ralamasÄ±nda ise 4. basamakta yer aldÄ±.