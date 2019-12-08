MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerVoleybol Haberleri Eczacıbaşı VitrA dünya ikincisi
08.12.2019 - 17:02 |

Eczacıbaşı VitrA dünya ikincisi

Eczacıbaşı VitrA, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya temsilcisi Imoco Volley'e 3-1 yenildi ve 2. oldu.

Eczacıbaşı VitrA dünya ikincisi

FIVB 2019 Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda mücadele eden Eczacıbaşı VitrA, final mücadelesinde İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano’ya 3-1 mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Eczacıbaşı, Çin’in Shaoxing kentinde bulunan Olimpiyat Spor Merkezi’nde oynanan mücadeleden 22-25, 25-14, 25-19 ve 25-21 setlerle 3-1 mağlup ayrılarak şampiyonayı 2'nci sırada tamamladı. FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda 5'inci kez yer alan Eczacıbaşı VitrA, organizasyonu ilk kez ikinci sırada tamamladı. Turuncu beyazlılar, 2015 ve 2016’ta şampiyonluk, 2017’de 4'üncülük ve 2018’de 3'üncülük sevinci yaşamıştı.

SALON: Olimpiyat Spor Merkezi
HAKEMLER: Ziling Wang (Çin), Joo-Hee Kang (Güney Kore)
IMOCO CONEGLIANO: Egonu, Folie, Hill, de Kruijf, Wolosz, Sylla, De Gennaro (L) (Fersino, Sorokaite, Geerties)
ECZACIBAŞI VİTRA: Boskovic, Natalia, Kim, Gibbemeyer, Beyza, Lloyd, Simge (L) (Hande, Gamze, Yasemin)
SETLER: 22-25, 25-14, 25-19, 25-21
SÜRE: 111 dakika (32, 24, 26, 29)

Aykut Kocaman: “Son derece ciddi denilecek fırsatları cömertçe harcadık”
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yasemin Can, Avrupa Kros Şampiyonası'nda altın madalya kazandı!

Yasemin Can, Avrupa Kros Şampiyonası'nda altın madalya kazandı!

Kasımpaşa -Beşiktaş (CANLI)

Kasımpaşa -Beşiktaş (CANLI)

Osmanlıspor FK: 0 - Altay: 0

Osmanlıspor FK: 0 - Altay: 0

Fenerbahçe HDI Sigorta: 3 - Arhavi Voleybol: 0

Fenerbahçe HDI Sigorta: 3 - Arhavi Voleybol: 0

Sıradaki Haber