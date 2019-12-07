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HaberlerVoleybol Haberleri Eczacıbaşı VitrA, Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda finalde!
07.12.2019 - 17:30 |

Eczacıbaşı VitrA, Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda finalde!

Eczacıbaşı VitrA, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda Igor Gorgonzola Novara'yı 3-2 ile geçerek finale yükseldi.

Eczacıbaşı VitrA, Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda finalde!

2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı final mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara’yı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.
2015 ve 2016’nın ardından toplamda 3. kez Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda adını finale yazdıran Eczacıbaşı VitrA, finalde yarın TSİ 15.00’te İtalya’nın Imoco Conegliano takımı ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

Salon: Olimpiyat Spor Merkezi
Hakemler: Ziling Wang (Çin), Joo-Hee Kang (Güney Kore)
Igor Gorgonzola Novara: Brakocevic, Chirichella, Vasileva, Courtney, Hancock, Arrighetti, Sansonna (L) (Mlakar, Napodano, Di Iulio)
Eczacıbaşı VitrA: Boskovic, Kim, Natalia, Gibbemeyer, Yasemin, Lloyd, Simge (L) (Beyza, Hande, Gamze, Saliha)
Setler: 21-25, 25-23, 11-25, 25-23, 13-15
Süre: 2 saat 15 dakika

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