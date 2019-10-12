EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA set vermedi!
EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA, deplasmanda BeylikdÃ¼zÃ¼ Voleybol Ä°htisas'Ä± 3-0 yendi.Â
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin ilk hafasÄ±nda EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA, deplasmanda BeylikdÃ¼zÃ¼ Voleybol Ä°htisas'Ä± 3-0 yendi.Â
MÃ¼cadelenin ilk setinde Yasemin GÃ¼veli'nin Ã¼st Ã¼ste etkili servisleriyle Ã¼stÃ¼nlÃ¼k saÄŸlayan EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA, ilk seti 25-14 Ã¶nde kapattÄ±. Ä°kinci sette teknik molaya 12-10 Ã¶nde giren turuncu-beyazlÄ±lar, savunmada etkili bloklarla Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ korudu ve seti 25-22 Ã¼stÃ¼n tamamladÄ±.Â
Son sette Hande BaladÄ±n'Ä±n etkili oyunuyla farkÄ± aÃ§an EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA, parkeden 3-0 galip ayrÄ±ldÄ±.
Salon: BeylikdÃ¼zÃ¼ Spor KompleksiÂ
Hakemler: Serdar NiÅŸancÄ±oÄŸlu, Akif AltÄ±nÂ
BeylikdÃ¼zÃ¼ Voleybol Ä°htisas: TuÄŸÃ§e AtÄ±cÄ±, ElÃ§in RuÅŸut, Deniz UyanÄ±k, Bahar Akbay, Merve Tanyel, Buse Ã‡etin, Simay Kurt, Buse Ã‡etin.Â
EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA: Hande BaladÄ±n, Melis Durul, Beyza ArÄ±cÄ±, Saliha Åžahin, Lloyd, Yasemin GÃ¼veli, Buse Melis Kara, Simge Åžebnem Akoz.Â
Setler: 0-3 (14-25, 22-25, 5-25)Â
SÃ¼re: 62 dakika (20, 25, 17)