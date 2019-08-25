2019 KadÄ±nlar Avrupa Voleybol ÅžampiyonasÄ±'nda A Grubu'nda ilk iki maÃ§Ä±nÄ± kazanan A Milli Voleybol TakÄ±mÄ±'nda, kaptan Eda Erdem DÃ¼ndar ve milli oyuncu Ebrar Karakurt, galibiyetler nedeniyle mutlu olduklarÄ±nÄ± ifade etti.Â

TÃ¼rkiye Voleybol Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Avrupa ÅžampiyonasÄ±'na iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen oyunculardan kaptan Eda Erdem DÃ¼ndar "TurnuvanÄ±n baÅŸÄ±ndan itibaren inanÄ±lmaz bir destek var. Federasyonumuz Ã§ok gÃ¼zel bir organizasyona imza atÄ±yor. Gerek aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ seremonisi gerek Ankara Spor Salonuâ€™ndaki ilgi, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n Ã¶zverisi ÅŸimdiye kadar muhteÅŸemdi. Avrupa ÅžampiyonasÄ±â€™nÄ± en iyi ÅŸekilde organize ettiÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ä°lk gÃ¼n Yunanistanâ€™a karÅŸÄ± iyi servis atÄ±p gÃ¼zel bir mÃ¼cadele ortaya koyduk. Finlandiya mÃ¼cadelesinde ise rakibimiz neredeyse hiÃ§ hata yapmadÄ± ve Ã§ok iyi servis atarak bizi hataya zorladÄ±. Yine de mÃ¼cadeleden kopmadÄ±k ve final setine gitse de kazanmayÄ± bildik. Bu yÃ¼zden mutluyum." ifadelerini kullandÄ±.Â

Zorlu maÃ§larÄ±n kendilerini beklediÄŸine iÅŸaret eden Eda, "BugÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z antrenmanla Bulgaristan maÃ§Ä± iÃ§in hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz. Daha sonrasÄ±nda Fransa ve son Avrupa ve dÃ¼nya ÅŸampiyonu SÄ±rbistan ile oynayacaÄŸÄ±z. Fransa genÃ§ bir jenerasyonla burada, aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ maÃ§Ä±nda iyi bir oyun ortaya koydular ama dÃ¼n kaybettiler. Rakibimizi inceleyeceÄŸiz, o maÃ§Ä± da Ã¼Ã§ puanla bitirmemiz gerekiyor. SÄ±rbistan maÃ§Ä±mÄ±z ise gruptaki en son ve en zorlu maÃ§. Ä°nanÄ±yorum ki salon o gÃ¼n tamamen dolu olacak ve biz sahada 'Filenin SultanlarÄ±' olarak elimizden geleni yapÄ±p mÃ¼cadeleyi kazanmaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"Avrupa ÅžampiyonasÄ±â€™nda kolay takÄ±m yoktur"Â

Ä°lk kez Avrupa ÅžampiyonasÄ±â€™nda mÃ¼cadele eden genÃ§ oyuncu Ebrar Karakurt ise takÄ±ma katkÄ±da bulunduÄŸu iÃ§in mutlu olduÄŸunu belirtti. Ebrar, maÃ§larÄ±n zorluk derecesinin deÄŸiÅŸtiÄŸi yorumunu yaparak, "Galibiyetle baÅŸlamak her zaman gÃ¼zel. Ä°ki maÃ§ta da galibiyet aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in Ã§ok mutluyuz. DiÄŸer rakiplerimizi de yenip finale kadar gitmek istiyoruz. TakÄ±ma katkÄ± verdiÄŸim iÃ§in sevinÃ§liyim, umarÄ±m Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki maÃ§larda da bu devam eder. MaÃ§lar ilerledikÃ§e performansÄ±mÄ±zÄ± da arttÄ±rmamÄ±z gerekecek. Bunu yapabileceÄŸimize inanÄ±yorum. Avrupa ÅžampiyonasÄ±â€™nda kolay takÄ±m yoktur. YarÄ±nki rakibimiz Bulgaristan iyi bir takÄ±m. MaÄŸlubiyetle baÅŸladÄ±lar ama tecrÃ¼beli oyuncularÄ± var. Onlara karÅŸÄ± iyi bir galibiyet alÄ±p daha sonra Fransa ve SÄ±rbistan maÃ§larÄ±nÄ± kazanarak grubumuzu tamamlamak istiyoruz." diye konuÅŸtu.

Ay-yÄ±ldÄ±zlÄ± ekip, Ankara Spor Salonu'nda yarÄ±n saat 19.30â€™da gruptaki Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ maÃ§Ä±nda Bulgaristan ile karÅŸÄ±laÅŸacak.

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