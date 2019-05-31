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31.05.2019 - 02:30 |

Eden Hazard imzayı atıyor

Real Madrid'in rotasındaki ilk isim Eden Hazard’ın Chelsea’ye veda etmesinin ardından pazartesi günü imzayı atacağı bildirildi.

Eden Hazard imzayı atıyor

İspanya ve Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon hayal kırıklığı yaratan Real Madrid, yeni sezon öncesi kadrosunda önemli takviyeler yapmaya hazırlanıyor. Eflatun-beyazlıların rotasındaki ilk isim Eden Hazard’ın Chelsea’ye veda etmesinin ardından pazartesi günü imzayı atacağı bildirildi.

2012’de Lille’den Chelsea’ye transfer olan ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Belçikalı yıldızın transferine açık kapayı Real Madrid Başkanı Florentino Perez de bırakmıştı. Perez, röportajında Hazard’ın teknik direktör Zinedine Zidane’ın yeni dönemdeki ana unsur olduğunu belirtmişti.

Hazard’ı ilk olarak kamuoyuna açıklayacak Real Madrid’in daha sonra Luka Jovic ve Ferland Mendy’yi de duyurması bekleniyor.

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