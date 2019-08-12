Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerTrabzonsporEdgar Miguel Le, Trabzonspor'da! Lille duyurdu...
12.08.2019 - 18:54

Edgar Miguel Le, Trabzonspor'da! Lille duyurdu...

Lille, Edgar Miguel Le'nin Trabzonspor'a transfer olduğunu açıkladı

Edgar Miguel Le, Trabzonspor'da! Lille duyurdu...

Fransa'nın Lille Kulübü, Portekizli stoper Edgar Miguel Le'nin Trabzonspor'a transfer olduğunu açıkladı. 

Fransız temsilcisi Lille, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın transferi için yapılan anlaşmada Trabzonspor'a verilen defans oyuncusu Edgar Miguel Le'in ayrılığını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Edgar Miguel Le'ye yeni kulübünde başarılar dilendi. 
25 yaşındaki futbolcu 2017 yılında Portekiz'in Belesenses takımından Lille'e transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Nantes takımında geçiren Portekizli futbolcu 11 resmi müsabakada görev aldı. 

Lille ile toplam 47 müsabakada oynayan Edgar Miguel Le 1 gol, 1 asist ile mücadele etti. 

Adil Gevrek:"Maçı kazanarak, turu geçmek istiyoruz"
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yeni Malatyaspor tura odaklandı

Yeni Malatyaspor tura odaklandı

Aksel Aktaş, Kayserispor'da!

Aksel Aktaş, Kayserispor'da!

Medipol Başakşehir, Olympiakos maçına hazır

Medipol Başakşehir, Olympiakos maçına hazır

Arda Turan: "Skorları değiştirmek istiyorum"

Arda Turan: "Skorları değiştirmek istiyorum"

Sıradaki Haber