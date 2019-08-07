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HaberlerAlmanya BundesligaEintracht Frankfurt, Trapp'ın bonservisini aldı
07.08.2019 - 18:23| AA

Eintracht Frankfurt, Trapp'ın bonservisini aldı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Eintracht Frankfurt, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımından kaleci Kevin Trapptransfer etti.

Eintracht Frankfurt, Trapp'ın bonservisini aldı

Eintracht Frankfurt Kulübü, geçen sezon takımda kiralık olarak oynayan Trapp'ın bonservisinin alındığını ve 29 yaşındaki Alman file bekçisiyle 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

 Fransa basını, Eintracht Frankfurt'un bu transfer için PSG'ye 10 milyon avroya yakın bir bonservis bedeli ödediğini öne sürdü.

 Daha önce 2012-2015 yıllarında Eintracht Frankfurt forması giyen Trapp, geçen sezon da Almanya ekibinde kiralık olarak oynadı. Trapp, geçen sezon Frankfurt takımında 45 maça çıktı.

 

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