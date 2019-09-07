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07.09.2019 - 10:40| İSTANBUL (AA)

Elemelerde 6. hafta maçları yarın başlayacak

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 6. hafta maçları yarın başlayacak.

Elemelerde 6. hafta maçları yarın başlayacak

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 6. hafta maçları 8-10 Eylül tarihlerinde oynanacak.

H Grubu'nda bulunan Türkiye, 10 Eylül Salı günü TSİ 21.45'te deplasmanda Moldova'ya konuk olacak.

Elemelerin 6. haftasında yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

D Grubu

19.00 Gürcistan-Danimarka

19.00 İsviçre-Cebelitarık

F Grubu

19.00 Romanya-Malta 

21.45 İspanya-Faroe Adaları

21.45 İsveç-Norveç

J Grubu

16.00 Ermenistan-Bosna Hersek

21.45 Yunanistan-Liechtenstein

21.45 Finlandiya-İtalya

 

 

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