Elneny, PFDK'ya sevk edildi

Öte yandan Trabzonspor Kulübü Yöneticisi Ertuğrul Doğan, kulübün resmi sitesinden yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"1- İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 14.09.2019 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK'nın 14.09.2019 tarihinde oynanan GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK Kulübü futbolcusu OLARENWAJU AYOBAMI KAYODE'nin aynı müsabakadaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 15.09.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 14.09.2019 tarihinde oynanan GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve '2 futbolcusunun kırmızı kart ve 4 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi ' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş Kulübü futbolcusu MOHAMED NASER ELSAYED ELNENY'nin aynı müsabakadaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 15.09.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 16.09.2019 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü idarecisi ERTUĞRUL DOĞAN'ın 15.09.2019 tarihinde sosyal medya üzerinden ve 16.09.2019 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- BALIKESİRSPOR Kulübü'nün 13.09.2019 tarihinde oynanan BALIKESİRSPOR-ÜMRANİYESPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve '6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü'nün 14.09.2019 tarihinde oynanan KEÇİÖRENGÜCÜ-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- OSMANLISPOR FK idarecisi MEHMET DAVARCI'nın 15.09.2019 tarihinde oynanan BURSASPOR-OSMANLISPOR FK TFF 1. Lig müsabakasındaki 'cezaya uyulmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. (Hâlihazırda cezalı)

8- GİRESUNSPOR Kulübü'nün 15.09.2019 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-GİRESUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- ADANASPOR A.Ş. Kulübü'nün 15.09.2019 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- ADANA DEMİRSPOR Kulübü'nün 15.09.2019 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."