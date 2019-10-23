23.10.2019 - 10:40 | | TAKVİM
Emre Çolak Al Wehda'yı FIFA'ya şikayet etti
Bir dönem Galatasaray forması giyen Emre Çolak, Al Wehda kulübü ile sözleşmesini feshettiğini açıkladı.
Katar kulübü Al Wehda'dan ayrılan Emre Çolak suskunluğunu bozdu.
Babası ile Aqua Florya AVM'de görüntülenen yıldız futbolcu 'Yaklaşık 2 aydır kulüpten ödeme alamıyorduk, Gidişat kötüye gidince bende sözleşmemi feshedip FIFA'ya şikayet ettim.' dedi.
Emre Çolak'ık adı Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ve Kasımpaşa ile geçiyor...