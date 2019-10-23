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HaberlerDünyadan FutbolEmre Çolak Al Wehda'yı FIFA'ya şikayet etti
23.10.2019 - 10:40 | | TAKVİM

Emre Çolak Al Wehda'yı FIFA'ya şikayet etti

Bir dönem Galatasaray forması giyen Emre Çolak, Al Wehda kulübü ile sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

Emre Çolak Al Wehda'yı FIFA'ya şikayet etti

Katar kulübü Al Wehda'dan ayrılan Emre Çolak suskunluğunu bozdu. 

Babası ile Aqua Florya AVM'de görüntülenen yıldız futbolcu 'Yaklaşık 2 aydır kulüpten ödeme alamıyorduk, Gidişat kötüye gidince bende sözleşmemi feshedip FIFA'ya şikayet ettim.' dedi. 

Emre Çolak'ık adı Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ve Kasımpaşa ile geçiyor...

    Skorer Tv Haber Bülteni - 23 Ekim 2019
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