Emre KÄ±lÄ±nÃ§: KulÃ¼p beni devre arasÄ±nda satabilir

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Sivasspor'un 3 sezon Ã¶nce Boluspor'dan kadrosuna kattÄ±ÄŸÄ± 25 yaÅŸÄ±ndaki Emre KÄ±lÄ±nÃ§, baÅŸarÄ±lÄ± performansÄ±yla dikkati Ã§ekiyor. TakÄ±ma katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nden itibaren kÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ± ekipte gÃ¶rev alan, teknik direktÃ¶rlerin adeta vazgeÃ§ilmezleri arasÄ±nda yer alan Emre, Sivasspor'un 10 sezon sonra ligde liderlik koltuÄŸuna oturmasÄ±nÄ±n mutluluÄŸunu yaÅŸÄ±yor.

Emre, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ± ekibin baÅŸarÄ±sÄ±nÄ±n herkesi mutlu ettiÄŸini sÃ¶yleyerek, "Ligin zirvesinde kalÄ±cÄ± olmayÄ± arzuluyoruz. Buralara gelmek hiÃ§ bir takÄ±m iÃ§in kolay deÄŸil. Buralara daha Ã¶nce de gelenler oldu. Ã–nemli olan burada kalmak. Ä°nÅŸallah biz de bunun iÃ§in elimizden gelenin en iyisini yapacaÄŸÄ±z" dedi.

KasÄ±mpaÅŸa'nÄ±n geÃ§en sezon lige Ã§ok iyi baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak ikinci devre kÃ¶tÃ¼ bir sÃ¼reÃ§ yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anÄ±msatan Emre, Ã¶nemli olanÄ±n o sÃ¼reci yaÅŸamamak olduÄŸunu vurguladÄ±.Â Ligde bu hafta sonu Ä°stikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacaklarÄ±nÄ± anÄ±msatan Emre, "Ligin zirvesindeyiz, ligin en altÄ±ndaki takÄ±mÄ± ile oynuyoruz. OnlarÄ±n konsantrasyonu Ã§ok farklÄ± olacak. Onlar iÃ§in de, bizim iÃ§in de Ã§ok Ã¶nemli bir maÃ§." diye konuÅŸtu.Â

Kayserispor maÃ§Ä± iÃ§in dostluk mesajlarÄ±

Sivasspor ile Kayserispor arasÄ±nda oynanacak karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n derbi niteliÄŸinde olacaÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Emre, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"Ã–nemli olan bu maÃ§larda tatsÄ±zlÄ±k Ã§Ä±kmamasÄ±. Derbi sahada, derbi dÄ±ÅŸarÄ±da deÄŸil. Biz futbolcular olarak bunu gÃ¼zelleÅŸtirebiliriz. Ä°ki takÄ±m taraftarlarÄ± bir araya gelerek maÃ§Ä± gÃ¼zel bir ÅŸekilde izleyebilirler. Ã–nemli olan maÃ§tan zevk almak, biz zevk almaya gidiyoruz. TakÄ±m olarak biz hepimiz bu iÅŸin iÃ§erisindeyiz, hepimiz Ã§ok mutluyuz. Herkes zevk alarak oynuyor, herkes bir ÅŸeyler vermeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Bunun en bÃ¼yÃ¼k Ã¶rneÄŸi de oyuna sonradan giren arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z. Oynamayan oyuncunun morali bozuk olur ama bizim takÄ±mda oyuna sonradan giren herkes takÄ±ma katkÄ± saÄŸladÄ±. Sonradan oyuna girip de takÄ±ma en Ã§ok katkÄ± saÄŸlayan takÄ±m biziz. Ä°nÅŸallah bu maÃ§Ä± da kazanacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum."

TÃ¼rk ve yabancÄ± ayrÄ±mÄ± gÃ¶zetmeksizin herkesin baÅŸarÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Emre, teknik direktÃ¶r RÄ±za Ã‡alÄ±mbay'Ä±n da takÄ±mda ayrÄ±m gÃ¶zetmeksizin hak edene forma ÅŸansÄ± verdiÄŸini ifade etti.

"Ãœlke olarak bu turnuvaya gidiyor olmamÄ±z gurur verici"

Emre KÄ±lÄ±nÃ§, A milli formayÄ± giymenin mutluluÄŸunu da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatarak, "2020 Avrupa Futbol ÅžampiyonasÄ±'na (EURO 2020) katÄ±lma hakkÄ± elde ettiÄŸimiz iÃ§in Ã§ok mutluyuz. En son EURO 2008 turnuvalarÄ±na katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±k. Ãœlke olarak tekrar bÃ¶yle bir turnuvaya katÄ±lÄ±yor olmak Ã§ok gurur verici bir olay. Futbolcu olarak o gurubun iÃ§inde olduÄŸum iÃ§in deÄŸil, Ã¼lke olarak bu turnuvaya gidiyor olmamÄ±z gurur verici ve Ã§ok mutluluk verici. Bu yÃ¼zden Ã§ok mutluyuz. Ä°nÅŸallah orada da milli takÄ±mÄ±mÄ±z baÅŸarÄ± elde ederse o zaman hepimiz Ã§ok daha mutlu olacaÄŸÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.

Transfer sÃ¼reciyle ilgili yetkinin yÃ¶netimde olduÄŸunu anÄ±msatan baÅŸarÄ±lÄ± oyuncu, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle tamamladÄ±:

"HocamÄ±zÄ±n ve baÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n aÃ§Ä±klamalarÄ± olmuÅŸ. Ben buradayÄ±m, ligin ilk yarÄ±sÄ±nÄ±n bitmesine 6 hafta var. KulÃ¼p beni devre arasÄ± da satabilir, sezon sonuna kadar da kalabilirim. Burada oynadÄ±ÄŸÄ±m sÃ¼rece, hocam ÅŸans verdiÄŸi sÃ¼rece elimden gelen her ÅŸeyi yapacaÄŸÄ±m. Terimin son damlasÄ±na kadar Sivasspor iÃ§in savaÅŸacaÄŸÄ±m. Hepimizin amacÄ± Ã§alÄ±ÅŸÄ±p daha iyi yerlere gelmek, benim amacÄ±m da o. Ã–nemli olan A takÄ±m, B takÄ±m deÄŸil, insan nerede baÅŸarÄ±lÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsa, neresi daha Ã¼st seviye ise imkanlar daha iyiyse herkes orada olmak, o iÅŸi yapmak ister. Benim de amacÄ±m o. Elimden geldiÄŸince iyi olmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorÂ