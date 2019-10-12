Emre Belözoğlu'ndan tarihi hareket

Ay-yıldızlı takımda kaptan Emre Belözoğlu mücadele öncesi tarihi bir harekete imza attı. Sakatlık sorunu yaşayan 39 yaşındaki futbolcu, Arnavutluk maçının önemini bildiği için sahada olmayı istedi. Karşılaşma öncesinde doktorların, “İğne ile oynaması halinde ilerisi için sorun olabilir” raporuna karşın Emre Belözoğlu oynayacağını belirtti. Tecrübeli kaptan, “Eğer ben bu maçta oynayamazsam ilerisi yok ki” diyerek böylesine kritik bir maçta arkadaşlarını yalnız bırakmayacağını söyledi. Bunun üzerine Şenol Güneş de Emre’yi ilk 11’e aldı. Milli yıldız, 66 dakika sahada kaldı.



Karşılaşma öncesi de Emre Belözoğlu’na 100. milli maçından dolayı özel bir hediye sunuldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve TFF Başkanı Nihat Özdemir, deneyimli futbolcuya 100 numaralı milli takım forması ile plaket takdim etti. Kızı Zeynep Neda ile sahaya gelen Emre, duygusal anlar yaşadı. Ayrıca UEFA tarafından özel madalya da Emre’ye verildi.



‘Güzel bir ülkeyiz’

Kaptan Emre Belözoğlu, futbol konuşmanın zor olduğu bir gece yaşadıklarını söyledi. Emre, “Allah, Mehmetçiklerimizin ayaklarına taş değdirmesin. İstediğimiz oyunu oynamadık ama istediğimizi skoru aldık. Eminim askerlerimiz şu anda bile maçımızı sormuşlardır. Bu yüzden işte bu kadar güzel bir ülkeyiz. Askerimize biraz moral verdiysek ne mutlu bize” dedi.