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HaberlerMilli TakımEmre'nin kaburgasında kırık var
12.10.2019 - 15:39 |

Emre'nin kaburgasında kırık var

A Milli Takım'da Emre Belözoğlu'nun kaburgasında kırık tespit edildi.

Emre'nin kaburgasında kırık var

Milli takım'da Emre Belözoğlu şoku yaşanıyor. Tecrübeli futbolcunun sol kaburgasında kırık tespit edildi.

Emre'nin pazartesi günü oynanacak Fransa maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

Bugün çekilen röntgen ve ultrason sonuçlarının ardından sol kaburgasında kırık olduğu tespit edilen Emre Belözoğlu çalışmaya katılmadı. Sakatlığı nedeniyle Fransa maçında forma giyemeyecek olan takım kaptanımız, kendi isteği doğrultusunda bu önemli müsabakada takım arkadaşlarının yanında olmak istediğinden, tedavi sürecini A Milli Takım kampında sürdürecek.

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