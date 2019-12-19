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19.12.2019 - 11:24 | | İSTANBUL (AA)

En değerli futbolcu 225 milyon avroyla PSG'nin yıldızı Mbappe

PSG'nin Fransız yıldızı Kylien Mbappe, 225 milyon euroluk değeriyle zirvede yer alırken, takım arkadaşı Neymar ise 185 milyon euroyla ikinci sırada… Altıncı kez Ballon d'Or'un sahibi olan Barcelona'nın süper starı Lionel Messi ise 180 milyon euroluk değeriyle üçüncü sırada yer aldı. Juventus'ın yıldızı Cristiano Ronaldo ise ilk 10 isim arasında yok.

Futbolda kış transfer dönemi yaklaşırken şimdiden transfer söylentileri dilden dile dolaşmaya başladı. KPMG Football Benchmark ekibi de kış transfer dönemi piyasa değeri en yüksek 10 oyuncuyu araştırdı. Analize göre, PSG'nin Fransız yıldızı Kylien Mbappe, 225 milyon euroluk değeriyle zirvede yer aldı. Mbappe'yi 185 milyon euroluk değeriyle takım arkadaşı Neymar JR takip ederken, altıncı kez Ballon d'Or'un sahibi olan Barcelona'nın süper starı Lionel Messi ise 180 milyon euroluk değeriyle üçüncü sırada yer aldı.

Real Madrid'ten bir oyuncu

Bu üç ismi ise 152 milyon euroluk değeriyle Real Madrid'in sezon başında Chelsea'den transfer ettiği Eden Hazard takip etti. Beşinci sırayı ise 150 milyon euroluk değerleriyle Raheem Sterling (Manchester City) ile Mohamed Salah (Liverpool) paylaştı. En değerli ilk 10 oyuncu arasında PSG, Barcelona, Liverpool ve Manchester City'den ikişer oyuncu yer alırken, Real Madrid ve Tottenham'dan da bir oyuncu yer aldı. Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo ise listede kendine yer bulamadı. 

20 yaşında ama rekorları kırıyor

KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''Kylien Mbappe artık dünyanın en iyi oyuncusu olmak yolunda emin adımlarla ilerliyor. Henüz 20 yaşında olmasına rağmen birçok rekoru kırdı ve dünyanın en pahalı oyuncusu olmayı erken yaşta başardı. Mbappe eğer Real Madrid'e transfer olursa adından çok daha fazla söz ettireceğine inanıyorum'' dedi.

İşte piyasa değeri en yüksek 10 oyuncu

OYUNCU

TAKIMI

DEĞER (€)

Kylien Mbappe

PSG

225 milyon

Neymar

PSG

185 milyon

Lionel Messi

Barcelona

180 milyon

Eden Hazard

Real Madrid

152 milyon

Raheem Sterling

M.City

150 milyon

Mohamed Salah

Liverpool

150 milyon

Harry Kane

Tottenham

140 milyon

Sadio Mane

Liverpool

130 milyon

Kevin de Bruyne

M.City

130 milyon

Antonie Griezmann

Barcelona

125 milyon

En değerli futbolcu 225 milyon avroyla PSGnin yıldızı Mbappe

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